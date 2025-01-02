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Политика ,  
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США расследуют связь между терактом в Новом Орлеане и взрывом Cybertruck

ФБР расследует оба происшествия, сказал Байден и предостерег от «поспешных выводов». При наезде на толпу в Новом Орлеане погибли 15 человек, а жертвой взрыва Cybertruck у отеля Трампа в Лас-Вегасе стал водитель
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Ken Cedeno / Reuters)

Власти США изучают, есть ли связь между терактом в Новом Орлеане, где мужчина наехал на автомобиле Ford на толпу людей, празднующих Новый год, и взрывом электропикапа Cybertruck возле отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе, сообщил президент Джо Байден в видеообращении.

Ранее о том, что эти происшествия могут быть связаны, заявил глава Tesla Илон Маск. По его словам, обе машины были арендованы при помощи сервиса Turo. Предприниматель добавил, что взрыв Cybertruck был вызван «очень большим количеством фейерверков и/или бомбой», которые перевозили в машине.

Водитель Tesla погиб, следствие выясняет, мог ли он умышленно спровоцировать взрыв. Еще семь человек получили травмы. По данным ABC и CNN, ЧП расследуют как потенциальный террористический акт. Нападение в Новом Орлеане, при котором погибли 15 человек и пострадали около 30, также квалифицировано как теракт.

ФБР раскрыло личность наехавшего на толпу в Новом Орлеане
Политика
Фото:Marc Weiszer / USA Today / Reuters

«ФБР ведет расследование, чтобы определить, что произошло, почему это произошло и существует ли какая-либо постоянная угроза общественной безопасности», — сказал Байден и предостерег от «поспешных выводов».

По данным ФБР, за рулем Ford был 42-летний гражданин Соединенных Штатов, житель Техаса Шамсуд-Дин Джаббар. После наезда на толпу он вышел из машины и открыл стрельбу, полиция убила его ответным огнем. В автомобиле нашли самодельную взрывчатку и флаг запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», власти полагают, что у Джаббара были сообщники.

Мужчина много лет служил в армии США и был резервистом сухопутных войск, сообщил Байден. За несколько часов до атаки нападавший опубликовал в социальных сетях видеоролики, где заявил, «что его вдохновило ИГИЛ, и выразил желание убивать», сказал президент США.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Джо Байден ФБР Новый Орлеан Лас-Вегас наезд на людей взрыв Cybertruck
Джо Байден фото

Джо Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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