Над Брянской областью за утро сбили два беспилотника
Российские военные уничтожили два беспилотника за утро над территорией Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
О первом беспилотнике губернатор написал в 8:23 мск, о втором — в 9:29 мск.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — сказал Богомаз.
Минобороны сообщало об одном сбитом над Курской областью украинском беспилотнике.
Накануне оборонное ведомство писало, что над восемью российскими регионами за ночь сбили 68 дронов, больше всего — 25 — над Брянской областью. Богомаз сообщал о 19 беспилотниках.
Он назвал это «массированной атакой» и добавил, что пострадавших и разрушений нет, «все атаки отражены».
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