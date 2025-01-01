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Военная операция на Украине ,  
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Над Брянской областью за утро сбили два беспилотника

Богомаз: над Брянской областью за утро сбили два беспилотника
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Российские военные уничтожили два беспилотника за утро над территорией Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

О первом беспилотнике губернатор написал в 8:23 мск, о втором — в 9:29 мск.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — сказал Богомаз.

Минобороны сообщало об одном сбитом над Курской областью украинском беспилотнике.

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Накануне оборонное ведомство писало, что над восемью российскими регионами за ночь сбили 68 дронов, больше всего — 25 — над Брянской областью. Богомаз сообщал о 19 беспилотниках.

Он назвал это «массированной атакой» и добавил, что пострадавших и разрушений нет, «все атаки отражены».

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Александр Богомаз дроны Брянская область ВСУ
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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