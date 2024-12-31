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Военная операция на Украине ,  
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Губернатор сообщил о еще шести сбитых дронах над Брянской областью

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Военная операция на Украине

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще шесть украинских беспилотников самолетного типа над Брянской областью, сообщил глава региона Александр Богомаз.

По его данным, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

До этого Богомаз сообщил о 19 дронах самолетного типа, уничтоженных силами ПВО. 

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Минобороны отчиталось, что за ночь над восемью российскими регионами сбили 68 дронов. Больше всего беспилотников было уничтожено в Брянской области — 25. Еще 17 аппаратов сбиты над Крымом, 11 — над Краснодарским краем. Десять дронов уничтожили над территорией Смоленской области, два — над Тверской, по одном — над Ростовской, Курской и Калужской областями.

В Смоленской области после атаки дронов произошел разлив топлива на нефтебазе.

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Теги
Брянская область дроны беспилотники Военная операция на Украине Александр Богомаз
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