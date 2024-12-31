Губернатор сообщил о еще шести сбитых дронах над Брянской областью
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще шесть украинских беспилотников самолетного типа над Брянской областью, сообщил глава региона Александр Богомаз.
По его данным, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.
До этого Богомаз сообщил о 19 дронах самолетного типа, уничтоженных силами ПВО.
Минобороны отчиталось, что за ночь над восемью российскими регионами сбили 68 дронов. Больше всего беспилотников было уничтожено в Брянской области — 25. Еще 17 аппаратов сбиты над Крымом, 11 — над Краснодарским краем. Десять дронов уничтожили над территорией Смоленской области, два — над Тверской, по одном — над Ростовской, Курской и Калужской областями.
В Смоленской области после атаки дронов произошел разлив топлива на нефтебазе.
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