Губернатор сообщил о еще шести сбитых дронах над Брянской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще шесть украинских беспилотников самолетного типа над Брянской областью, сообщил глава региона Александр Богомаз.

По его данным, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

До этого Богомаз сообщил о 19 дронах самолетного типа, уничтоженных силами ПВО.

Минобороны отчиталось, что за ночь над восемью российскими регионами сбили 68 дронов. Больше всего беспилотников было уничтожено в Брянской области — 25. Еще 17 аппаратов сбиты над Крымом, 11 — над Краснодарским краем. Десять дронов уничтожили над территорией Смоленской области, два — над Тверской, по одном — над Ростовской, Курской и Калужской областями.

В Смоленской области после атаки дронов произошел разлив топлива на нефтебазе.