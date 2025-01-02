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Политика ,  
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Украина назвала «искажающими действительность» выводы ООН о законе

Украина отвергла претензии ООН из-за закона о религиозных организациях
Фото: Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press
Фото: Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press

Министерство иностранных дел Украины обвинило ООН в «ложных обвинениях в якобы ограничении Украиной религиозных свобод». Об этом пишет издание «Страна».

ООН ранее указывала, что подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон, может подрывать право на свободу религии или вероисповедания. Закон разрешает ликвидировать религиозные общины на неопределенных основаниях, которые «не дают четкого представления о том, что требует закон» и приводят к тому, что вся религиозная община несет ответственность за действия отдельных лиц, указывали в ООН.

В МИД Украины ответили, что закон «лишь не допускает подчинения религиозных организаций в Украине руководящим центрам, которые размещаются в государстве, которое совершило или осуществляет вооруженную агрессию против Украины». В ведомстве сообщили, что выводы ООН «искажают действительность».

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Фото:Brendan Hoffman / Getty Images

На Украине существуют две церкви — УПЦ, которая раньше находилась в ведении Московского патриархата (позже заявила о своем отсоединении) и автокефальная Православная церковь Украины (ПЦУ, появилась в 2018 году). РПЦ и УПЦ не признали ПЦУ.

В заявлении МИД также отмечается, что закон был принят в связи с необходимостью «защитить граждан Украины от деструктивного влияния государства-агрессора, включая использование религиозных организаций».

РПЦ осудила принятие украинским парламентом закона об УПЦ, заявив, что эта церковь объединяет большинство украинцев и что реализация этого решения приведет к массовым актам насилия в отношении миллионов верующих. В российском МИДе также выразили обеспокоенность, назвав это «очередным витком гонений» на УПЦ.

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Теги
УПЦ Украинская православная церковь религия ООН
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