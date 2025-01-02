Стало известно состояние попавших в аварию в Таиланде российских туристов
Все российские туристы, которые были в автобусе, попавшем в ДТП в Таиланде, остались живы. Об этом РБК сообщил директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.
«Все живы, состояние и данные уточняем», — сообщил он.
По его словам, туристы ездили в регионе Паттайя на однодневную экскурсию. В аварию они попали, когда возвращались с нее. «Туристы развезены по больницам. Предварительно трое пострадавших — без риска для жизни, остальные незначительные травмы», — сообщил Осауленко.
В ANEX Tour сообщили РБК, что туристы находятся в госпиталях на осмотре врачей и проверки их состояния. Сотрудники принимающей компании оказывают всю необходимую помощь гостям и находятся в контакте со страховой компанией.
В Таиланде автобус с российскими туристами попал в серьезное ДТП. На кадрах видно, как автобус с логотипом ANEX врезается в ограждение пункта взимания платы. По предварительной версии, водитель не справился с управлением. Пострадали около 30 человек.
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