В Таиланде автобус с российскими туристами попал в аварию
Таиланде автобус с российскими туристами попал в аварию в Таиланде, сообщает местное издание Matichon. Оно также опубликовало видео ДТП, на котором видно, как автобус на большой скорости въезжает в ограждения пункта взимания платы.
По данным Maticho, в автобусе находились 42 российских туриста, ехавшие в сторону Паттайи. Из них 32 — пострадали, некоторые были доставлены в местную больницу.
По предварительной версии 74-летний водитель не справился с управлением и врезался в ограждение. По пути автобус задел внедорожник Toyota Fortuner. Местная полиция начала расследование.
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