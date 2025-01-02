Видео момента, когда автобус с россиянами в Таиланде попал в ДТП
В Сети опубликовали видео, на котором видно, как автобус с россиянами попал в ДТП в Таиланде. На кадрах показан пункт пропуска, на котором стоят будки и шлагбаумы. В какой-то момент автобус резко пересекает несколько полос прямо перед КПП и врезается в будки и ограждения.
В автобусе ехали 42 российских туриста. Из них 32 — пострадали, некоторые были доставлены в больницу в Паттайе.
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