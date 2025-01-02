ANEX Tour прокомментировали ДТП с россиянами в Таиланде
Сотрудники ANEX Tour оказывают помощь пострадавшим в ДТП с автобусом в Таиланде россиянам, сообщили РБК в пресс-службе компании.
Там уточнили, что происшествие произошло во время возвращения с экскурсии.
«На данный момент туристы находятся в госпиталях на осмотре врачей и проверки их состояния. Сотрудники принимающей компании оказывают всю необходимую помощь гостям и находятся в контакте со страховой компанией, ситуация на контроле», — сказали в пресс-службе.
В Таиланде автобус с российскими туристами попал в серьезное ДТП. На кадрах видно, как автобус с логотипом ANEX врезается в ограждение пункта взимания платы.
В автобусе находились от 37 до 42 российских туристов, направлявшихся в сторону Паттайи. По данным Maticho, около 30 человек получили травмы, часть из них была госпитализирована в местные больницы.
Авария произошла в районе Банг Ламунг провинции Чонбури, где расположен один из самых популярных курортов Таиланда — Паттайя.
По предварительной версии, 74-летний водитель автобуса не справился с управлением и врезался в ограждение. Кроме того, автобус задел внедорожник. Местная полиция уже начала расследование обстоятельств инцидента.
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