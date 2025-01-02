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Володин поручил подготовить законопроект об ограничении англицизмов

Инициативой предлагается «защитить» русский язык, существенно ограничив использование англицизмов и иностранных слов, прежде всего в публичном пространстве, подчеркнули в пресс-службе Госдумы
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Профильному комитету по культуре поручено в приоритетном порядке подготовить новый законопроект о защите русского языка к рассмотрению в первом чтении, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Законопроект о защите русского языка и об ограничении использования иностранных слов проработаем и рассмотрим в приоритетном порядке. Нам необходимо беречь и развивать русский язык как неотъемлемую часть культуры и духовного наследия», — сказал Володин.

Инициативой предлагается «защитить» русский язык, существенно ограничив использование англицизмов и иностранных слов, прежде всего в публичном пространстве, подчеркнули в пресс-службе Госдумы. Согласно проекту, вывески и надписи, в том числе информация о товаре и акциях, должны быть на русском языке. Также русский язык предлагается использовать в наименованиях жилых комплексов, поселков и микрорайонов.

Как указали в Думе, президент России Владимир Путин ранее поручил ускорить рассмотрение инициативы, обеспечив ее доработку ко второму чтению.

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Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

В феврале прошлого года Путин подписал закон о запрете использования имеющих русские синонимы иностранных слов в случае, когда язык используется в качестве государственного. Согласно закону, государственный язык обязаны использовать представители органы власти и чиновники, закон также вводит контроль за соблюдением должностными лицами норм современного русского литературного языка. Исключения составят те случаи, когда иностранные слова не имеют аналогов в русском языке.

В августе 2024 года Путин упразднил Совет при президенте по русскому языку и учредил Совет при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Его председателем назначили советника Путина Елену Ямпольскую, до мая 2024 года она была главой комитета Госдумы по культуре.

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Госдума русский язык законопроект вывески иностранные слова Вячеслав Володин
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Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
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