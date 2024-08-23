Путин создал совет по русскому и другим языкам России с Ямпольской и Безруковым

Путин создал совет по русскому и другим языкам с Ямпольской и Безруковым

Новый совет будет отвечать за реализацию госполитики в сфере поддержки русского языка и других языков России. Ямпольская стала его главой, в состав вошли Безруков, Гусева, Трофимов, ректоры, деканы, учителя, поэты и писатели

Елена Ямпольская (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Владимир Путин упразднил совет при президенте по русскому языку и учредил совет при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России, следует из указа, опубликованного на портале правовых актов.

«Совет <...> является консультативным и координационным органом при президенте Российской Федерации, образованным в целях сохранения, развития, поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации, продвижения и укрепления позиций русского языка в мире, обеспечения прав граждан Российской Федерации на пользование русским языком как государственным языком Российской Федерации и языками народов Российской Федерации, а также в целях координации деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений, организаций культуры и искусства, научных, образовательных и иных организаций, в том числе некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере международного гуманитарного сотрудничества, по вопросам, связанным с сохранением, развитием, поддержкой русского языка

и языков народов Российской Федерации», — сказано в документе.

Председателем совета назначена советник Путина Елена Ямпольская. До мая этого года она была главой комитета Госдумы по культуре (с 2018 года), прежде работала в СМИ, в частности, в «Известиях».

Также в состав совета вошли актер и худрук Московского губернского драматического театра Сергей Безруков, актриса Екатерина Гусева, музыкант Сергей Трофимов, и.о. ректора Института русского языка им. А. С. Пушкина Никита Гусев, декан факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова Елена Вартанова, директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда, гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов, глава Российского книжного союза и бывший премьер-министр Сергей Степашин, учителя, поэты, писатели и др.