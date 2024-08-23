 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Путин создал совет по русскому и другим языкам с Ямпольской и Безруковым

Путин создал совет по русскому и другим языкам России с Ямпольской и Безруковым
Новый совет будет отвечать за реализацию госполитики в сфере поддержки русского языка и других языков России. Ямпольская стала его главой, в состав вошли Безруков, Гусева, Трофимов, ректоры, деканы, учителя, поэты и писатели
Елена Ямпольская
Елена Ямпольская (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Владимир Путин упразднил совет при президенте по русскому языку и учредил совет при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России, следует из указа, опубликованного на портале правовых актов.

«Совет <...> является консультативным и координационным органом при президенте Российской Федерации, образованным в целях сохранения, развития, поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации, продвижения и укрепления позиций русского языка в мире, обеспечения прав граждан Российской Федерации на пользование русским языком как государственным языком Российской Федерации и языками народов Российской Федерации, а также в целях координации деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений, организаций культуры и искусства, научных, образовательных и иных организаций, в том числе некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере международного гуманитарного сотрудничества, по вопросам, связанным с сохранением, развитием, поддержкой русского языка
и языков народов Российской Федерации», — сказано в документе.

Стало известно, какие языки хотят выучить россияне с доходом от ₽100 тыс.
Общество
Фото:Сергей Пятаков / РИА Новости

Председателем совета назначена советник Путина Елена Ямпольская. До мая этого года она была главой комитета Госдумы по культуре (с 2018 года), прежде работала в СМИ, в частности, в «Известиях».

Также в состав совета вошли актер и худрук Московского губернского драматического театра Сергей Безруков, актриса Екатерина Гусева, музыкант Сергей Трофимов, и.о. ректора Института русского языка им. А. С. Пушкина Никита Гусев, декан факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова Елена Вартанова, директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда, гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов, глава Российского книжного союза и бывший премьер-министр Сергей Степашин, учителя, поэты, писатели и др.

Венгрия предложила новую схему транзита нефти через Украину

Более 130 тыс. человек уехали из приграничья в Курской области

Дональд Трамп впервые после покушения на открытом воздухе. Видео

Путин поддержал автоматические выплаты для эвакуированных курян

Отправленный на военную операцию музыкант из Дании добился разрыва контракта с Минобороны

Гладков предупредил о проблемах с отоплением в Белгороде зимой

Camry за 4,7 млн. руб. Как изменились цены на Toyota

Маск планирует вживить миллионам людей импланты в мозг

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Владимир Путин русский язык Елена Ямпольская Сергей Безруков
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Сергей Безруков фото

Сергей Безруков

актер, режиссер
18 октября 1973 года
Материалы по теме
Учителя сообщили о проблемах детей мигрантов с русским языком в школе
Общество
В Финляндии объяснили смысл учить русский язык
Политика
Глава Рособрнадзора призвал не брать в школу без знания русского языка
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 23 августа
EUR ЦБ: 101,62 (-0,33) Инвестиции, 22 авг, 17:29 Курс доллара на 23 августа
USD ЦБ: 91,29 (-0,4) Инвестиции, 22 авг, 17:29
В Энергодаре возникла проблема с водоснабжением из-за обстреловПолитика, 01:27
Тверскую улицу в Москве частично перекроют с 23 по 26 августаОбщество, 01:08
Посол заявил, что США по «щелчку пальцев» могут завершить атаку в СуджеПолитика, 00:59
На юго-востоке Москвы нашли тело убитой сыном женщиныОбщество, 00:39
Путин создал совет по русскому и другим языкам с Ямпольской и БезруковымПолитика, 00:24
Белоусов поддержал идею о жилье для военных с детьми с инвалидностьюОбщество, 00:11
«Спартак» получил шанс впервые за семь лет победить «Зенит». Интриги РПЛСпорт, 00:00
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Скидка на Urals в российских портах снизилась до минимума за годБизнес, 00:00
CNN ответил на обвинения в адрес журналиста, посетившего курскую СуджуПолитика, 22 авг, 23:51
Путин обновил положение о ФСВТСПолитика, 22 авг, 23:48
Гендиректор Nestle уйдет из компанииБизнес, 22 авг, 23:33
Пентагон назвал свои вопросы к Киеву относительно атаки в Курской областиПолитика, 22 авг, 23:16
Спасатели не нашли одного человека после удара ВСУ по паромуОбщество, 22 авг, 23:04
Дроны атаковали восемь населенных пунктов Белгородской областиПолитика, 22 авг, 23:00