Дипломат рассказал о секретном производстве оружия для Украины в Польше

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В Польше есть заводы, которые производят оружие для Украины, однако подробно о них рассказывать запрещено, заявил временный поверенный в делах Украины в Польше Петр Лукасевич.

«Есть польско-украинские заводы на территории Польши, но из-за географической близости к России мы не можем говорить об этом подробно», — сказал Лукасевич.

Дипломат добавил, что в рамках сотрудничества там производят беспилотники, ремонтируют танки, а также «сотрудничают в области высоких технологий».

Польша активизировала усилия по модернизации армии в 2022 году и нарастила затраты на оборону. В 2024 году Варшава потратила около 4% ВВП на военные нужды, а в 2025 планирует потратить 5%.

В конце лета 2024 года глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна передала Украине все оружие, которое могла. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддержка со стороны Варшавы «несколько снизилась», и просил передать самолеты Миг-29. Польша не планирует это делать, пока не восполнит потраченное вооружение дотациями США, уточнял Косиняк-Камыш.

Москва осуждает оказание военной помощи Киеву, включая поставки оружия. «Поставки оружия в зону конфликта — это всегда плохо. Тем более если это связано с тем, что те, кто поставляет, — они не только поставляют, а управляют этим оружием. Это очень серьезный и опасный шаг», — заявил президент Владимир Путин в июне.