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Военная операция на Украине ,  
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В Варшаве заявили о передаче Украине всего, что могли

Глава Минобороны Косиняк-Камыш: Польша передала Украине все, что могла
Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский, в частности, говорил, что Киеву «очень нужны» польские МиГи. Решение по поводу самолетов может быть принято лишь после того, как польские ВВС пополнятся новыми самолетами — например, истребителями F-35, заявил министр
Владислав Косиняк-Камыш
Владислав Косиняк-Камыш (Фото: Marek Antoni Iwanczuk / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Польша передала Украине все оружие, что могла, заявил глава Минобороны республики Владислав Косиняк-Камыш, его слова приводит PAP.

«Я не удивлен, что президент Украины Владимир Зеленский обращается за дополнительной помощью, потому что это его роль. Но наша роль — принимать решения в соответствии с интересами польского государства. И именно такие решения мы принимаем сегодня», — сказал Косиняк-Камыш.

Министр отметил, что «понимает президента Зеленского», но напомнил тому об огромной поддержке со стороны республики, которая уже оказана. «Я знаю, что Украина нуждается во многих видах вооружений, но наши партнеры из Украины также должны понимать, что польское государство должно поддерживать свои возможности. И это является приоритетом для меня как министра обороны», — объяснил он.

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Фото:Вячеслав Ратынский / Reuters

Зеленский заявил, что поддержка со стороны Варшавы «несколько снизилась». «Польша, наверное, дала нам то, что могла. Но есть определенные вещи, которые остались в Польше», — сказал он. По словам украинского лидера, он рассчитывает, что польская сторона передаст Киеву истребители МиГ.

«Нам очень нужны ваши МиГи», — подчеркнул он. «Мы знаем об этих самолетах, знаем, сколько их есть», — добавил Зеленский. Президент сообщил, что говорил об этом с польским коллегой Анджеем Дудой и премьер-министром Дональдом Туском, «но пока, к сожалению, нет положительного решения».

Косиняк-Камыш, говоря о возможности предоставить Киеву МиГ-29, пояснил, что решение по поводу истребителей может быть принято после того, как польские ВВС пополнятся новыми самолетами — например, истребителями F-35, заказанными в США. Он подчеркнул, что только после этого
можно будет списать старые самолеты, в том числе МиГ-29, которые в настоящее время все еще используются, в том числе для задач по защите воздушного пространства страны.

«Сегодня мы отдали все, что могли отдать Украине», — заключил министр.

В июле Туск допускал возможность отправки на Украину МиГ-29, если союзники по НАТО готовы заменить их другими самолетами.

Осенью прошлого года занимавший тогда пост польского премьера Матеуш Моравецкий заявлял, что польская армия должна стать одной из сильнейших в Европе, поэтому Варшава перестала отправлять Киеву оружие. Летом этого года Минобороны республики отказалось передавать Украине одну из своих батарей зенитно-ракетного комплекса Patriot. «Американская батарея должна быть заменена батареей из другой части мира. Польша не согласилась передать польскую батарею. Польские патриоты защищают польское небо, и это не изменится», — заявил тогда замминистра обороны Цезари Томчик.

Москва осуждает оказание военной помощи Киеву, включая поставки оружия.

«Поставки оружия в зону конфликта — это всегда плохо. Тем более если это связано с тем, что те, кто поставляет, — они не только поставляют, а управляют этим оружием. Это очень серьезный и опасный шаг», — заявил президент Владимир Путин в июне.

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