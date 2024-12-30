Захарова высмеяла планы Польши построить дорогу для переброски войск
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова высмеяла планы Польши построить в 2025 году дорогу к границе с Калининградской областью для переброски войск в случае необходимости.
«Пить уже начали, что ли?» — написала она в своем телеграм-канале в ответ на соответствующее заявление замглавы польского МВД Мачея Душчыка.
Ранее Душчык в интервью Financial Times отметил, что в ближайшие месяцы Варшава также построит новую дорогу, ведущую к Калининградской области, что позволит польским войскам быстрее реагировать на возможные нарушения безопасности.
В середине декабря президент Польши Анджей Дуда допустил отправку польских военных в составе миротворческого контингента на Украину.
Дуда тогда отметил, что, «с [их] точки зрения, самое главное — это безопасность Польши». «И если бы речь шла о прекращении огня, о миротворческих силах, то было бы важно обезопасить нашу территорию как территорию восточного фланга (Североатлантического. — РБК) альянса», — добавил президент.
Читайте РБК в Telegram.
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Киев допустил завершение конфликта без членства в НАТО
Алиев потребовал от России компенсаций из-за крушения самолета
Когда подешевеют машины и чего бояться в 2025 году
Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году
Что будет с биткоином в ближайшую неделю
Российский шахматист в 18 лет выиграл чемпионат мира
Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри
Главные события 2024 года по версии российских виноделов
Какие станции метро открылись в Москве в 2024 году. Фото
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов