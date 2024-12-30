 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Захарова высмеяла планы Польши построить дорогу для переброски войск

Сюжет
Военная операция на Украине
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Илья Московец / ura.ru / Global Look Press)

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова высмеяла планы Польши построить в 2025 году дорогу к границе с Калининградской областью для переброски войск в случае необходимости.

«Пить уже начали, что ли?» — написала она в своем телеграм-канале в ответ на соответствующее заявление замглавы польского МВД Мачея Душчыка.

Ранее Душчык в интервью Financial Times отметил, что в ближайшие месяцы Варшава также построит новую дорогу, ведущую к Калининградской области, что позволит польским войскам быстрее реагировать на возможные нарушения безопасности.

Дуда допустил отправку польских военных на Украину в качестве миротворцев
Политика
Фото:Omar Marques / Getty Images

В середине декабря президент Польши Анджей Дуда допустил отправку польских военных в составе миротворческого контингента на Украину.

Дуда тогда отметил, что, «с [их] точки зрения, самое главное — это безопасность Польши». «И если бы речь шла о прекращении огня, о миротворческих силах, то было бы важно обезопасить нашу территорию как территорию восточного фланга (Североатлантического. — РБК) альянса», — добавил президент.

Читайте РБК в Telegram.

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Киев допустил завершение конфликта без членства в НАТО

Алиев потребовал от России компенсаций из-за крушения самолета

Когда подешевеют машины и чего бояться в 2025 году

Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году

Что будет с биткоином в ближайшую неделю

Российский шахматист в 18 лет выиграл чемпионат мира

Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри

Главные события 2024 года по версии российских виноделов

Какие станции метро открылись в Москве в 2024 году. Фото

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Мария Захарова Польша Калининградская область
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Материалы по теме
Дуда допустил отправку польских военных на Украину в качестве миротворцев
Политика
Военная операция на Украине. Онлайн
Политика
Польша подняла в воздух дежурные истребители из-за авиации России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 декабря
EUR ЦБ: 105,95 (+2,65) Инвестиции, 27 дек, 19:15 Курс доллара на 28 декабря
USD ЦБ: 100,53 (+1,3) Инвестиции, 27 дек, 19:15
Захарова высмеяла планы Польши построить дорогу для переброски войскПолитика, 16:08
Умер обладатель Кубка Америки и экс-футболист «Барселоны» СотильСпорт, 16:05
Премьер Молдавии после слов о «дочке» «Газпрома» предложил национализациюБизнес, 16:02
Молдавия подготовила план гумпомощи для жителей ПриднестровьяПолитика, 15:49
КХЛ назвала канадца лучшим форвардом недели за хет-трик и победный голСпорт, 15:40
В Подмосковье задержали троих мужчин за сожжение венка на Вечном огнеОбщество, 15:24
Купить и продать или купить и сдавать: как подобрать жилье с выгодойРБК и ПИК, 15:19
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Как участие в бизнес-сообществах помогает выходить на индийский рынокОтрасли, 15:10
Близкий загород: почему коттеджные поселки остаются востребованнымиНедвижимость, 15:02
Байден заявил о выделении Киеву почти $2,5 млрд в качестве военной помощиПолитика, 15:02
Как эволюционировал рынок снеков ИндииОтрасли, 14:58
Девять российских теннисисток сыграют во втором круге турнира в БрисбенеСпорт, 14:54
Энергоэффективность: как сэкономить на потеряхОтрасли, 14:52
В Москве задержали экс-министра обороны АрменииПолитика, 14:51