Два БПЛА сбили над Белгородской и Курской областями

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника днем в небе над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны России.

В ведомстве указали, что беспилотники были сбиты дежурными средствами ПВО с 11 до 14 часов дня.

Ранее Минобороны отчиталось, что за ночь над различными регионами России силы ПВО сбили 97 БПЛА. Также был сбит один вражеский самолет Су-27.

2 января в период с 8 до 11 часов утра над Белгородской областью сбили четыре беспилотника.