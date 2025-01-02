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Военная операция на Украине ,  
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Два БПЛА сбили над Белгородской и Курской областями

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника днем в небе над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны России.

В ведомстве указали, что беспилотники были сбиты дежурными средствами ПВО с 11 до 14 часов дня.

В Минобороны сообщили о 13 сбитых за ночь в пяти регионах дронах
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Ранее Минобороны отчиталось, что за ночь над различными регионами России силы ПВО сбили 97 БПЛА. Также был сбит один вражеский самолет Су-27.

2 января в период с 8 до 11 часов утра над Белгородской областью сбили четыре беспилотника.

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Теги
Военная операция на Украине дроны Белгородская область Курская область
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