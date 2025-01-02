Два БПЛА сбили над Белгородской и Курской областями
Средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника днем в небе над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны России.
В ведомстве указали, что беспилотники были сбиты дежурными средствами ПВО с 11 до 14 часов дня.
Ранее Минобороны отчиталось, что за ночь над различными регионами России силы ПВО сбили 97 БПЛА. Также был сбит один вражеский самолет Су-27.
2 января в период с 8 до 11 часов утра над Белгородской областью сбили четыре беспилотника.
Читайте РБК в Telegram.
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Самые яркие кадры 2024 года. Подборка РБК
Как сервировать новогодний стол. Инструкция
Песков прокомментировал перспективы завершения военного конфликта на Украине
Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году
Что будет с биткоином в ближайшую неделю
Российский шахматист в 18 лет выиграл чемпионат мира
Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри
Главные события 2024 года по версии российских виноделов
Какие станции метро открылись в Москве в 2024 году. Фото
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов