В Минобороны сообщили о 13 сбитых за ночь в пяти регионах дронах
В ночь на 2 января в российских регионах уничтожили 13 украинских БПЛА, сообщили в пресс-службе Минобороны.
Над Брянской и Курской областями перехватили по четыре дрона. Три беспилотника обезвредили в Белгородской области. По одному — в Калужской и Воронежской областях, уточнили в ведомстве.
По словам калужского губернатора Владислава Шапшы, силы противовоздушной обороны сбили дрон на окраине Обнинска.
В Воронежской области средства радиоэлектронной борьбы обезвредили беспилотник в 3:42 мск, сообщил губернатор Александр Гусев. Вечером 1 января в регионе также объявляли опасность атаки БПЛА.
В Брянской области средства противовоздушной обороны сбили два украинских дрона менее чем за час, написал губернатор Александр Богомаз.
Читайте РБК в Telegram.
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Самые яркие кадры 2024 года. Подборка РБК
Как сервировать новогодний стол. Инструкция
Песков прокомментировал перспективы завершения военного конфликта на Украине
Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году
Что будет с биткоином в ближайшую неделю
Российский шахматист в 18 лет выиграл чемпионат мира
Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри
Главные события 2024 года по версии российских виноделов
Какие станции метро открылись в Москве в 2024 году. Фото
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов