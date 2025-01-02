В Минобороны сообщили о 13 сбитых за ночь в пяти регионах дронах

В ночь на 2 января в российских регионах уничтожили 13 украинских БПЛА, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Над Брянской и Курской областями перехватили по четыре дрона. Три беспилотника обезвредили в Белгородской области. По одному — в Калужской и Воронежской областях, уточнили в ведомстве.

По словам калужского губернатора Владислава Шапшы, силы противовоздушной обороны сбили дрон на окраине Обнинска.

В Воронежской области средства радиоэлектронной борьбы обезвредили беспилотник в 3:42 мск, сообщил губернатор Александр Гусев. Вечером 1 января в регионе также объявляли опасность атаки БПЛА.

В Брянской области средства противовоздушной обороны сбили два украинских дрона менее чем за час, написал губернатор Александр Богомаз.