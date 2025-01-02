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Военная операция на Украине ,  
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Силы ПВО уничтожили 4 украинских беспилотника в Белгородской области

В Белгородской области российские силы ПВО уничтожили 4 украинских беспилотника
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Дежурные силы российского ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны.

Дроны были сбиты 2 января с 8 до 11 часов утра.

Вечером 1 января после попадания беспилотника по легковому автомобилю на дороге Шаховка — Тишанка пострадали два жителя Белгородской области.

Бойцы самообороны передали пострадавших с осколочными ранениями бригаде скорой помощи, а затем их направили в центральную больницу в Валуйках.

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Политика

В приграничной Белгородской области ежедневно сообщают о последствиях обстрелов и ударов дронов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Вечером 1 января военные уничтожили 10 дронов над Белгородской областью. 29 декабря в районе села Безымено мирный житель был ранен при атаке беспилотника по движущемуся автомобилю. Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями попутным транспортом доставили в Грайворонскую центральную районную больницу.

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Теги
Белгородская область беспилотники БПЛА Военная операция на Украине ПВО
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