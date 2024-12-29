В Белгородской области мужчина пострадал из-за атаки дрона на автомобиль
В районе села Безымено Грайворонского округа Белгородской области мирный житель был ранен при атаке беспилотника по движущемуся автомобилю. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По словам губернатора, при сбросе взрывного устройства пострадал водитель грузового автомобиля. Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями попутным транспортом доставили в Грайворонскую центральную районную больницу (ЦРБ).
«После оказания необходимой помощи он будет переведен в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Информация о последствиях уточняется», — написал Гладков.
Накануне, 28 декабря, атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ) подверглись сразу три населенных пункта в Белгородской области. По предварительной информации, никто не пострадал.
Один случай произошел в Белгородском районе, в селе Отрадное: FPV-дрон нанес удар по припаркованному легковому автомобилю. Второй — в том же районе, в поселке Малиновка. Там боеприпасом пробило кровлю частного дома и повредило стену.
Также обломки беспилотника ВСУ нашли в хуторе Фириновка Новооскольского округа. Там был поврежден прицеп сельхозтехники на нежилом участке.
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