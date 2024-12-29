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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области мужчина пострадал из-за атаки дрона на автомобиль

Гладков: в Белгородской области мужчина пострадал из-за атаки дрона на машину
Сюжет
Военная операция на Украине

В районе села Безымено Грайворонского округа Белгородской области мирный житель был ранен при атаке беспилотника по движущемуся автомобилю. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, при сбросе взрывного устройства пострадал водитель грузового автомобиля. Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями попутным транспортом доставили в Грайворонскую центральную районную больницу (ЦРБ).

«После оказания необходимой помощи он будет переведен в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Информация о последствиях уточняется», — написал Гладков.

ВСУ обстреляли три населенных пункта в Белгородской области
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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Накануне, 28 декабря, атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ) подверглись сразу три населенных пункта в Белгородской области. По предварительной информации, никто не пострадал.

Один случай произошел в Белгородском районе, в селе Отрадное: FPV-дрон нанес удар по припаркованному легковому автомобилю. Второй — в том же районе, в поселке Малиновка. Там боеприпасом пробило кровлю частного дома и повредило стену.

Также обломки беспилотника ВСУ нашли в хуторе Фириновка Новооскольского округа. Там был поврежден прицеп сельхозтехники на нежилом участке.

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Белгородская область Вячеслав Гладков пострадавший дроны ВСУ
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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ВСУ обстреляли три населенных пункта в Белгородской области
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Два человека пострадали в белгородском селе из-за взрыва дрона
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