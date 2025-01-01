Над пятью российскими регионами за вечер сбили 19 дронов
Российские военные за вечер — с 17:30 до 20:00 мск — уничтожили 19 украинских беспилотников над пятью российскими регионами, сообщила пресс-служба Минобороны.
Десять дронов были уничтожены над Белгородской областью, три — над Курской, по два — над Воронежской, Брянской и Ростовской областями
До этого оборонное ведомство отчитывалось, что в период с 15:00 до 15:30 мск противовоздушная оборона (ПВО) сбила два дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области.
Кроме того, в период с 12:00 до 13:30 мск российские военные сбили еще два украинских беспилотника: по одному над Курской и Белгородской областями.
За ночь с 31 на 1 декабря, по сообщению Минобороны, ПВО сбила один дрон над Курской областью. Однако глава Брянской области Александр Богомаз писал, что над регионом уничтожили два беспилотника. Накануне губернатор сообщал о «массированной атаке».
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