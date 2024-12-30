Гладков почтил память жертв обстрела Белгорода в декабре 2023 года

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Погибших при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) центра Белгорода 30 декабря 2023 года будут помнить всегда, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в видеообращении в телеграм-канале.

«Ровно год назад наша жизнь разделилась на до и после. Мы всегда будем помнить тех, кто погиб. Мы всегда будем стараться помочь тем, кто проходит сейчас реабилитацию, кто получил год назад серьезные ранения», — отметил он.

Гладков добавил, что трагедия объединила всех в одну большую семью. «Все, что мы делаем, мы делаем ради одного — приближаем новую великую победу», — отметил он.

В конце декабря 2023 года ВСУ нанесли удар двумя ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и реактивными снарядами системы залпового огня (РСЗО) Vampire чешского производства по центру Белгорода. В Минобороны России отметили, что обе «Ольхи» и большинство реактивных снарядов были перехвачены.

В результате удара погибли 24 человека, среди которых четверо детей, а 108 получили ранения. Были повреждены 37 многоквартирных домов и более 100 автомобилей, большая часть из которых сгорела.