Глава Воронежской области сообщил о перехвате беспилотника
Средства радиоэлектронной борьбы обезвредили украинский беспилотник в Воронежской области, сообщил в телеграм-канале губернатор Александр Гусев.
Дрон перехватили в 3:42 мск.
Вечером 1 января в области объявили опасность атаки БПЛА. В 20:41 Гусев написал об уничтожении нескольких беспилотников в регионе. Через два часа сигнал тревоги в области отменили.
1 января о сбитых дронах сообщали в Брянской и Белгородской областях, в последнем регионе два человека пострадали в результате атаки беспилотников. В Минобороны отчитались о 14 сбитых БПЛА за два часа.
По информации ведомства пять БПЛА перехватили в Ростовской области, четыре — над территорией Воронежской области. По два беспилотника сбили в Белгородской и Тульской областях и один — над Орловской.
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