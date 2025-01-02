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Военная операция на Украине ,  
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Глава Воронежской области сообщил о перехвате беспилотника

Сюжет
Военная операция на Украине

Средства радиоэлектронной борьбы обезвредили украинский беспилотник в Воронежской области, сообщил в телеграм-канале губернатор Александр Гусев.

Дрон перехватили в 3:42 мск.

Вечером 1 января в области объявили опасность атаки БПЛА. В 20:41 Гусев написал об уничтожении нескольких беспилотников в регионе. Через два часа сигнал тревоги в области отменили.

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1 января о сбитых дронах сообщали в Брянской и Белгородской областях, в последнем регионе два человека пострадали в результате атаки беспилотников. В Минобороны отчитались о 14 сбитых БПЛА за два часа.

По информации ведомства пять БПЛА перехватили в Ростовской области, четыре — над территорией Воронежской области. По два беспилотника сбили в Белгородской и Тульской областях и один — над Орловской.

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Теги
Воронежская область Военная операция на Украине Александр Гусев
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