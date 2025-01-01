Над пятью регионами России за два часа перехватили 14 дронов

В пяти российских регионах за два часа сбили 14 украинских беспилотников, сообщила пресс-служба Минобороны.

Дроны уничтожили средства противовоздушной обороны в период с 20:00 до 22:00 мск.

Пять БПЛА перехватили в Ростовской области, четыре — над территорией Воронежской области. По два беспилотника сбили в Белгородской и Тульской областях и один — над Орловской.

В Белгородской области в результате удара украинского БПЛА пострадали два человека. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении двух дронов над Таганрогом.

С 17:30 до 20:00 мск 1 января российские военные уничтожили 19 украинских беспилотников над пятью российскими регионами.