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Военная операция на Украине ,  
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Над пятью регионами России за два часа перехватили 14 дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

В пяти российских регионах за два часа сбили 14 украинских беспилотников, сообщила пресс-служба Минобороны.

Дроны уничтожили средства противовоздушной обороны в период с 20:00 до 22:00 мск.

Пять БПЛА перехватили в Ростовской области, четыре — над территорией Воронежской области. По два беспилотника сбили в Белгородской и Тульской областях и один — над Орловской.

В Белгородской области два человека пострадали в результате атаки дрона
Политика

В Белгородской области в результате удара украинского БПЛА пострадали два человека. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении двух дронов над Таганрогом.

С 17:30 до 20:00 мск 1 января российские военные уничтожили 19 украинских беспилотников над пятью российскими регионами.

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Теги
Военная операция на Украине Минобороны Воронежская область Ростовская область
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