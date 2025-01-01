Над пятью регионами России за два часа перехватили 14 дронов
В пяти российских регионах за два часа сбили 14 украинских беспилотников, сообщила пресс-служба Минобороны.
Дроны уничтожили средства противовоздушной обороны в период с 20:00 до 22:00 мск.
Пять БПЛА перехватили в Ростовской области, четыре — над территорией Воронежской области. По два беспилотника сбили в Белгородской и Тульской областях и один — над Орловской.
В Белгородской области в результате удара украинского БПЛА пострадали два человека. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении двух дронов над Таганрогом.
С 17:30 до 20:00 мск 1 января российские военные уничтожили 19 украинских беспилотников над пятью российскими регионами.
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