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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области два человека пострадали в результате атаки дрона

Сюжет
Военная операция на Украине

В результате удара украинского беспилотника пострадали два жителя Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

БПЛА атаковал Волоконовский район и ударил по легковому автомобилю на дороге Шаховка — Тишанка.

«Бойцы самообороны передали двоих пострадавших бригаде скорой помощи. У одного мужчины осколочные ранения лица, у второго — осколочные ранения живота и предплечья», — написал Гладков.

Пострадавших направили в центральную районную больницу в Валуйках.

В Белгородской области мужчина пострадал из-за атаки дрона на автомобиль
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В приграничной Белгородской области ежедневно сообщают о последствиях обстрелов и ударов дронов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Вечером 1 января военные уничтожили 10 дронов над Белгородской областью. 29 декабря 2024 года в районе села Безымено мирный житель был ранен при атаке беспилотника по движущемуся автомобилю. Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями попутным транспортом доставили в Грайворонскую центральную районную больницу.

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Белгородская область Вячеслав Гладков Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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