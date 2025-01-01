В Белгородской области два человека пострадали в результате атаки дрона
В результате удара украинского беспилотника пострадали два жителя Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
БПЛА атаковал Волоконовский район и ударил по легковому автомобилю на дороге Шаховка — Тишанка.
«Бойцы самообороны передали двоих пострадавших бригаде скорой помощи. У одного мужчины осколочные ранения лица, у второго — осколочные ранения живота и предплечья», — написал Гладков.
Пострадавших направили в центральную районную больницу в Валуйках.
В приграничной Белгородской области ежедневно сообщают о последствиях обстрелов и ударов дронов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Вечером 1 января военные уничтожили 10 дронов над Белгородской областью. 29 декабря 2024 года в районе села Безымено мирный житель был ранен при атаке беспилотника по движущемуся автомобилю. Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями попутным транспортом доставили в Грайворонскую центральную районную больницу.
Читайте РБК в Telegram.
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Самые яркие кадры 2024 года. Подборка РБК
Как сервировать новогодний стол. Инструкция
Песков прокомментировал перспективы завершения военного конфликта на Украине
Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году
Что будет с биткоином в ближайшую неделю
Российский шахматист в 18 лет выиграл чемпионат мира
Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри
Главные события 2024 года по версии российских виноделов
Какие станции метро открылись в Москве в 2024 году. Фото
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов