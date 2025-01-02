Полиция нашла во взорвавшемся в Лас-Вегасе Cybertruck канистры бензина
Полиция нашла канистры с бензином и пиротехнику во взорвавшемся у отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе пикапе Cybertruck, сообщил местный шериф Кевин Макмэхилл на пресс-конференции.
«В задней части автомобиля вы можете видеть улики, это канистры с бензином, канистры с топливом и крупные заряды пиротехники», — сказал Макмэхил.
Шериф также поблагодарил основателя компании Tesla, выпустившей электрокар, Илона Маска за предоставление полиции большого количества дополнительной информации о транспортном средстве. Предприниматель также отследил маршрут машины.
Взрыв электрокара бренда Tesla произошел 1 января. Власти сообщили, что расследуют инцидент как потенциальный террористический акт.
По данным городской полиции, водитель заехал на парковочную зону отеля и автомобиль взорвался. Человек за рулем погиб, семеро прохожих получили незначительные травмы. Что именно стало причиной взрыва, пока не установлено. По словам источника ABC, в машине была пиротехника, которая могла сдетонировать.
Маск отметил, что взрыв электропикапа Cybertruck не связан с самим автомобилем. По словам бизнесмена, на момент ЧП «вся телеметрия транспортного средства была положительной», а взрыв был вызван «очень большим количеством фейерверков и/или бомбой» в кузове машины.
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