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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Кадры с горящей у башни Трампа в Лас-Вегасе Tesla Cybertruck

Появились кадры с горящей у башни Трампа в Лас-Вегасе Tesla Cybertruck
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Возвращение Трампа в Белый дом

Кадры с горящей у башни Трампа в Лас-Вегасе Tesla Cybertruck
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В Лас-Вегасе у башни отеля Трампа загорелась машина Tesla Cybertruck. На кадрах, снятых изнутри здания, видно, как она горит. Периодически внутри нее что-то взрывается.

Пожар вскоре потушили, пострадавших не было, сообщили в полиции.

У здания отеля Трампа в Лас-Вегасе загорелся Tesla Cybertruck
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