Появились кадры с горящей у башни Трампа в Лас-Вегасе Tesla Cybertruck

Кадры с горящей у башни Трампа в Лас-Вегасе Tesla Cybertruck

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В Лас-Вегасе у башни отеля Трампа загорелась машина Tesla Cybertruck. На кадрах, снятых изнутри здания, видно, как она горит. Периодически внутри нее что-то взрывается.

Пожар вскоре потушили, пострадавших не было, сообщили в полиции.