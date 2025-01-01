Кадры с горящей у башни Трампа в Лас-Вегасе Tesla Cybertruck
В Лас-Вегасе у башни отеля Трампа загорелась машина Tesla Cybertruck. На кадрах, снятых изнутри здания, видно, как она горит. Периодически внутри нее что-то взрывается.
Пожар вскоре потушили, пострадавших не было, сообщили в полиции.
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