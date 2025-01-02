Маск назвал причину взрыва Tesla и допустил связь с ЧП в Новом Орлеане
Взрыв электропикапа Cybertruck возле входа в отель Trump International Hotel в Лас-Вегасе не связан с самим автомобилем, написал в своем X основатель Tesla Илон Маск.
По словам бизнесмена, на момент ЧП «вся телеметрия транспортного средства была положительной», а взрыв был вызван «очень большим количеством фейерверков и/или бомбой» в кузове машины. Маск добавил, что автомобиль был арендован. О найденной в машине пиротехнике сообщал источник ABC, знакомый с расследованием.
Предприниматель допускает, что происшествие в Лас-Вегасе и теракт в Луизиане могут быть связаны. По словам Маска, и Cybertruck, и Ford F-150, наехавший на толпу в Новом Орлеане в новогоднюю ночь, были взяты в аренду при помощи сервиса Turo.
Как рассказывали в полиции Лас-Вегаса, автомобиль заехал на парковочную зону отеля и взорвался. В результате водитель погиб, семеро прохожих получили незначительные травмы. Власти расследуют произошедшее как потенциальный террористический акт.
В Новом Орлеане, по последним данным, погибли 15 человек, еще 35 получили ранения. Ford въехал в людей, встречающих Новый год, на Бурбон-стрит, после чего водитель вышел из машины и начал стрелять. Сотрудники полиции убили его ответным огнем. В ФБР сообщили, что за рулем был 42-летний американец Шамсуд-Дин Джаббар, в автомобиле нашли самодельную взрывчатку и флаг запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Власти допускают, что у нападавшего были сообщники.
Начальник полиции Энн Киркпатрик заявила, что водитель пытался сбить как можно больше людей, «он был одержим идеей устроить бойню и нанести ущерб, что он и сделал». По словам источников CNN, Джаббар перед нападением сделал серию видеозаписей, где в том числе заявил, что присоединился к ИГИЛ. Сейчас эти материалы изучают правоохранительные органы.
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