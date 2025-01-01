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Общество ,  
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На кузове машины врезавшегося в толпу в Новом Орлеане нашли черный флаг

Фото: Michael DeMocker / Getty Images
Фото: Michael DeMocker / Getty Images

На автомобиле, на котором наехали на толпу в Новом Орлеане в США, нашли черный флаг, сообщает ABC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Следователи пока не установили значение флага. Они проверяют водителя на связь с ИГИЛ («Исламское государство», группировка признана террористической и запрещена в России. — РБК).

По словам суперинтенданта полиции Энн Киркпатрик, водитель арендовал грузовик Ford F-150 Lightning через приложение Turo у частного лица. Владельца сейчас допрашивает ФБР.

Правоохранители также выясняют, когда подозреваемый приехал в страну, действовал ли в одиночку или ему помогали, были ли им заложены взрывные устройства.

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1 января в Новом Орлеане в США погибли десять человек и еще более 30 получили ранения, после того как автомобиль врезался в толпу на Бурбон-стрит во Французском квартале.

Когда водитель остановился, он вышел из машины и открыл стрельбу по людям. В итоге мужчина погиб во время перестрелки с полицией.

Правоохранители предполагают, что наехавший на толпу действовал преднамеренно. Мэр города Латойя Кантрелл назвала произошедшее терактом. ФБР провело обыск транспортного средства и нашло самодельное взрывное устройство.

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Теги
ИГИЛ наезд на толпу США Новый Орлеан
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