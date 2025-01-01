Кадры с места наезда на толпу людей в Новом Орлеане
На месте наезда машины на толпу людей в Новом Орлеане дежурят полицейские и машины скорой помощи, следует из кадров, которые сняли очевидцы. Место происшествия оцеплено.
В городе в новогоднюю ночь неизвестный на автомобиле въехал в толпу людей. В результате происшествия десять человек погибли, еще 30 — пострадали. Нападавший после этого вышел из машины и открыл огонь. После этого подозреваемый скрылся. Полиция ведет его поиски.
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