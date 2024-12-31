Над Брянской областью за ночь сбили почти два десятка дронов

Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 19 беспилотников самолетного типа над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Пострадавших и разрушений нет, все атаки отражены, все цели уничтожены», — написал он в телеграм-канале.

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