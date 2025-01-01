Российские военные нанесли удар по месту сборки дронов-катеров ВСУ
Российские военные за последние сутки нанесли удар по месту сборки безэкипажных катеров, говорится в сообщении Минобороны.
Также удар был нанесен по объекту энергетики, который обеспечивал работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины и по инфраструктуре военных аэродромов, сообщило военное ведомство.
Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, а также ракетными войсками и артиллерией.
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