Российские военные нанесли удар по месту сборки дронов-катеров ВСУ

Российские военные за последние сутки нанесли удар по месту сборки безэкипажных катеров, говорится в сообщении Минобороны.

Также удар был нанесен по объекту энергетики, который обеспечивал работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины и по инфраструктуре военных аэродромов, сообщило военное ведомство.

Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, а также ракетными войсками и артиллерией.

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