В Британии отменили часть новогодних мероприятий из-за непогоды

В нескольких городах Великобритании решили отменить праздничные мероприятия в честь Нового года из-за прогнозируемой непогоды, передает The Guardian.

Как сообщает Daily Mail, синоптики прогнозируют, что на страну обрушатся сильный снегопад, проливный дождь (ожидаются осадки до 100 мм) и ветер до 30 м/с.

Отменены мероприятия в городе Блэкпул на северо-западе Англии, Ньюкасле на северо-востоке Англии, Багноре в Уэльсе, Эдинбурге в Шотландии и других. Некоторые мероприятия решили перенести.

Непогода уже повлияла на автомобильное и железнодорожное сообщение: в некоторых горных районах оно прервано из-за падения деревьев, оползней и затоплений.

В ночь на 31 декабря с Санкт-Петербурге из-за сильного ветра ограничили «близкий доступ» к новогодней ели на Дворцовой площади. Вице-губернатор города Борис Пиотровский говорил, что от сильных порывов дерево раскачивалось, специалисты укрепили основу конструкции и присоединили к ели дополнительные тросы, которые фиксируют ствол с двух сторон, предотвращая его наклон. "Фонтанка" сообщила, что вечером 31 декабря на Дворцовую площадь стали пускать людей.