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Новый год 2025 ,  
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В Британии отменили часть новогодних мероприятий из-за непогоды

В Британии отменили часть новогодних мероприятий из-за снегопада, ветра и дождя
Сюжет
Новый год 2025

В нескольких городах Великобритании решили отменить праздничные мероприятия в честь Нового года из-за прогнозируемой непогоды, передает The Guardian.

Как сообщает Daily Mail, синоптики прогнозируют, что на страну обрушатся сильный снегопад, проливный дождь (ожидаются осадки до 100 мм) и ветер до 30 м/с.

Отменены мероприятия в городе Блэкпул на северо-западе Англии, Ньюкасле на северо-востоке Англии, Багноре в Уэльсе, Эдинбурге в Шотландии и других. Некоторые мероприятия решили перенести.

Непогода уже повлияла на автомобильное и железнодорожное сообщение: в некоторых горных районах оно прервано из-за падения деревьев, оползней и затоплений.

Синоптик сообщил о снегопаде в Москве 31 декабря
Общество
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

В ночь на 31 декабря с Санкт-Петербурге из-за сильного ветра ограничили «близкий доступ» к новогодней ели на Дворцовой площади. Вице-губернатор города Борис Пиотровский говорил, что от сильных порывов дерево раскачивалось, специалисты укрепили основу конструкции и присоединили к ели дополнительные тросы, которые фиксируют ствол с двух сторон, предотвращая его наклон. "Фонтанка" сообщила, что вечером 31 декабря на Дворцовую площадь стали пускать людей.

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