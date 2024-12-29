Синоптик сообщил о снегопаде в Москве 31 декабря

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Москве 31 декабря ожидается снегопад, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

При этом температура в последний день года поднимется выше нуля, а ночью ожидается похолодание до –6 °С. В первую неделю января в Москве ежедневно будет идти снег, отметил синоптик.

«Только за первую неделю января на город выпадет до 28–33 мм, а это не менее половины объема небесной влаги за весь месяц, благодаря чему сугробы будут расти <...>, и к Рождеству их высота в городе увеличится <...> до 22–27 см, что вполне соответствует многолетней норме первой декады января», — написал Тишковец.

4 января температура опустится до -10 °C. Высота снежного покрова вырастет до 20 см. На следующий день ожидается небольшое потепление, снегопада не будет, отметил синоптик.

К концу второй недели термометры покажут до –20 °С, добавил Тишковец.