В Петербурге из-за ветра ограничили доступ к ели на Дворцовой площади

В Санкт-Петербурге из-за сильного ветра ограничили «близкий доступ» к новогодней ели на Дворцовой площади. Об этом сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

«Временно, пока бушует стихия, близкий доступ к ели все же ограничим», — написал он.

По его словам, от сильных порывов дерево раскачивает, потому специалисты укрепили основу конструкции, а также присоединили к ели дополнительные тросы, которые фиксируют ствол с двух сторон, предотвращая его наклон.

По информации 78.ru, из-за непогоды с ели также сняли звезду. В городском комитете по печати и взаимодействию со СМИ обещали, что украшение вернут, когда ветер стихнет.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области действует предупреждение о сильном ветре до 21:00 31 декабря, следует из данных Гидрометцентра. В регионе ожидаются порывы западного и северо-западного ветра 15-20 м/с, в прибрежных районах Ленобласти они могут достигать 23 м/с.