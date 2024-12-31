 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Новый год 2025 ,  
0 

В Петербурге из-за ветра ограничили доступ к ели на Дворцовой площади

Сюжет
Новый год 2025

В Санкт-Петербурге из-за сильного ветра ограничили «близкий доступ» к новогодней ели на Дворцовой площади. Об этом сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

«Временно, пока бушует стихия, близкий доступ к ели все же ограничим», — написал он.

По его словам, от сильных порывов дерево раскачивает, потому специалисты укрепили основу конструкции, а также присоединили к ели дополнительные тросы, которые фиксируют ствол с двух сторон, предотвращая его наклон.

Синоптик сообщил о снегопаде в Москве 31 декабря
Общество
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

По информации 78.ru, из-за непогоды с ели также сняли звезду. В городском комитете по печати и взаимодействию со СМИ обещали, что украшение вернут, когда ветер стихнет.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области действует предупреждение о сильном ветре до 21:00 31 декабря, следует из данных Гидрометцентра. В регионе ожидаются порывы западного и северо-западного ветра 15-20 м/с, в прибрежных районах Ленобласти они могут достигать 23 м/с.

Читайте РБК в Telegram.

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Самые яркие кадры 2024 года. Подборка РБК

Как сервировать новогодний стол. Инструкция

Песков прокомментировал перспективы завершения военного конфликта на Украине

Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году

Что будет с биткоином в ближайшую неделю

Российский шахматист в 18 лет выиграл чемпионат мира

Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри

Главные события 2024 года по версии российских виноделов

Какие станции метро открылись в Москве в 2024 году. Фото

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Санкт-Петербург Дворцовая площадь Новый год елка
Материалы по теме
Синоптик сообщил о снегопаде в Москве 31 декабря
Общество
Метеорологи рассказали о прогнозе погоды на новогоднюю ночь в Москве
Общество
Москвичей предупредили о сильном ветре и гололедице
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 декабря
EUR ЦБ: 105,95 (+2,65) Инвестиции, 27 дек, 19:15 Курс доллара на 28 декабря
USD ЦБ: 100,53 (+1,3) Инвестиции, 27 дек, 19:15
Иран подтвердил арест журналистки из ИталииПолитика, 02:55
Украинский журналист Гордон заявил о сорванной встрече Путина и ТрампаПолитика, 02:39
Дамбу в Петербурге, закрытую из-за угрозы высоких волн, открылиОбщество, 02:11
Развожаев заявил об отражении атаки беспилотниковПолитика, 01:35
В Петербурге из-за ветра ограничили доступ к ели на Дворцовой площадиОбщество, 01:25
Над Черным морем уничтожили два дронаПолитика, 01:03
Зеленский уволил курировавшего военное направление заместителя ЕрмакаПолитика, 01:01
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
В Казахстане назвали срок предварительного расследования крушения EmbraerПолитика, 00:47
NYT указала на фатальное сочетание факторов крушения рейса в Южной КорееОбщество, 00:18
В Сербии суд вынес приговор родителям убившего 10 человек подросткаОбщество, 00:17
В Воронежской области 14 человек отравились в столовойОбщество, 30 дек, 23:51
На Украине хакеры взломали телеэфир и «предупредили» об ударе «Орешником»Политика, 30 дек, 23:34
Посольство Казахстана в России приостановило выдачу ИНН иностранцамПолитика, 30 дек, 23:14
Хинштейн рассказал о последствиях обстрела ЛьговаПолитика, 30 дек, 23:06