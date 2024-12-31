В Красноярском крае запретили фейерверки до 8 января

В Красноярском крае ограничили использование пиротехники с 31 декабря по 8 января, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

Под ограничения не подпадают хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня — продукция, относящаяся к первому классу опасности.

Меры приняты в целях обеспечения общественной безопасности и предотвращения ситуаций, угрожающих жизни и здоровью граждан, говорится в сообщении.

25 декабря в Тверской области в целях безопасности почти на четыре месяца запретили запускать фейерверки: ограничение действует с 27 декабря 2024 года по 20 апреля 2025 года. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице также не планируется запускать фейерверки на Новый год.

Празднование Нового года без фейерверков пройдет, к примеру, еще в Чувашии, городах Подмосковья, Белгородской и Тульской областях.