В Тверской области почти на четыре месяца запретили запускать фейерверки
Запрет на запуск фейерверков и взрывы пиротехники будет действовать на территории Тверской области с 27 декабря 2024 года по 20 апреля 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
«Очень важно, чтобы мы в период праздников не забывали, что живем и работаем во время проведения специальной военной операции», — отметил глава региона Игорь Руденя.
Он добавил, что в регионе не будут проводиться масштабные мероприятия, кроме детских новогодних и рождественских праздников. «Задача, которая стоит перед нами в период предстоящих новогодних и рождественских праздников, — обеспечить комплексную безопасность, общественный порядок на территории Верхневолжья», — сказал Руденя.
В 2023 году более 20 российских регионов отказались от запуска фейерверков в период новогодних праздников. В 2024 году новогодний салют решили отменить власти нескольких регионов — Удмуртии, Пермского края, а также Курской и Брянской областей, где действуют постоянные ограничения на запуск фейерверков.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице также не планируется запускать фейерверки на Новый год.
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