В Тверской области почти на четыре месяца запретили запускать фейерверки

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Запрет на запуск фейерверков и взрывы пиротехники будет действовать на территории Тверской области с 27 декабря 2024 года по 20 апреля 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Очень важно, чтобы мы в период праздников не забывали, что живем и работаем во время проведения специальной военной операции», — отметил глава региона Игорь Руденя.

Он добавил, что в регионе не будут проводиться масштабные мероприятия, кроме детских новогодних и рождественских праздников. «Задача, которая стоит перед нами в период предстоящих новогодних и рождественских праздников, — обеспечить комплексную безопасность, общественный порядок на территории Верхневолжья», — сказал Руденя.

В 2023 году более 20 российских регионов отказались от запуска фейерверков в период новогодних праздников. В 2024 году новогодний салют решили отменить власти нескольких регионов — Удмуртии, Пермского края, а также Курской и Брянской областей, где действуют постоянные ограничения на запуск фейерверков.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице также не планируется запускать фейерверки на Новый год.