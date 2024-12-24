В Тульской области призвали отказаться от салютов на время праздников
Жителей Тульской области призвали воздержаться от фейерверков и салютов на Новый год в целях безопасности. Об этом губернатор региона Дмитрий Миляев сообщил после заседания антитеррористической комиссии.
«Все же лучше отказаться от использования фейерверков и салютов в праздничные дни. Это в первую очередь связано с безопасностью жителей и предотвращением возможных инцидентов», — написал он.
Губернатор добавил, что в праздники в Тульской области проходит много мероприятий с участием большого количества жителей. Также он сообщил, что во всех муниципалитетах усилены меры безопасности.
Тульская область в 2024 году начала подвергаться атакам украинских дронов. В последний раз власти региона объявляли воздушную тревогу 22 декабря.
Ранее в Москве и Санкт-Петербурге отменили новогодние салюты из соображений безопасности. Салюты в крупных городах России не проводятся с 2022 года или даже с периода пандемии COVID-19.
Власти нескольких регионов, включая приграничные Курскую и Брянскую области (где действуют постоянные ограничения на запуск фейерверков), Удмуртию и Пермский край, также отменят новогодние салюты.
Читайте РБК в Telegram.
Телеведущую Татьяну Лазареву заочно приговорили к 6,5 годам
Разрушители мифов: можно ли пить пиво после вина
Какие предновогодние скидки предлагают в новостройках Москвы
Шольц в поздравлении немцам рассказал о «чертовски суровых временах»
Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова
Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран
Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика
В проекте ГОСТа закрепили два названия шаурмы
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Тарасова посоветовала Загитовой делать ледовое шоу на свои деньги
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов