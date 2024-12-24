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Новый год 2025 ,  
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В Тульской области призвали отказаться от салютов на время праздников

Губернатор Миляев призвал жителей Тульской области отказаться от салютов
Сюжет
Новый год 2025
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Жителей Тульской области призвали воздержаться от фейерверков и салютов на Новый год в целях безопасности. Об этом губернатор региона Дмитрий Миляев сообщил после заседания антитеррористической комиссии.

«Все же лучше отказаться от использования фейерверков и салютов в праздничные дни. Это в первую очередь связано с безопасностью жителей и предотвращением возможных инцидентов», — написал он.

Губернатор добавил, что в праздники в Тульской области проходит много мероприятий с участием большого количества жителей. Также он сообщил, что во всех муниципалитетах усилены меры безопасности.

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Политика
Фото:Алексей Филиппов / РИА Новости

Тульская область в 2024 году начала подвергаться атакам украинских дронов. В последний раз власти региона объявляли воздушную тревогу 22 декабря.

Ранее в Москве и Санкт-Петербурге отменили новогодние салюты из соображений безопасности. Салюты в крупных городах России не проводятся с 2022 года или даже с периода пандемии COVID-19.

Власти нескольких регионов, включая приграничные Курскую и Брянскую области (где действуют постоянные ограничения на запуск фейерверков), Удмуртию и Пермский край, также отменят новогодние салюты.

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Новый Год салют Тульская область Дмитрий Миляев Новый год
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