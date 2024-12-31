Сальдо напомнил об отмене российских пенсий украинцам с 1 января

С 1 января 2025 года не все жители Херсонской области смогут оформить российскую пенсию, напомнил глава Херсонской области Владимир Сальдо. Его слова передает ТРК «Таврия».

«Льготная возможность оставаться гражданином Украины и получать пенсию в Российской Федерации заканчивается», — сказал Сальдо в интервью телеканалу.

Губернатор также сообщил, что в Херсонской области на стадии оформления российской пенсии находятся 17 000 человек — те, кто утерял документы или физически не смог дойти до Пенсионного фонда. По его словам, теперь Пенсионный фонд упростил процедуру, поэтому в течение года все пенсионеры смогут оформить пенсию.

Территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей вошли в состав России 30 сентября 2022 года. Сейчас идет переходный период интеграции новых регионов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России. Он продлится до 1 января 2026 года.