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Пенсии в 2025 году ,  
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Сальдо напомнил об отмене российских пенсий украинцам с 1 января

Сальдо: в Херсонской области с 1 января прекратят платить пенсии украинцам
Сюжет
Пенсии в 2025 году

С 1 января 2025 года не все жители Херсонской области смогут оформить российскую пенсию, напомнил глава Херсонской области Владимир Сальдо. Его слова передает ТРК «Таврия».

«Льготная возможность оставаться гражданином Украины и получать пенсию в Российской Федерации заканчивается», — сказал Сальдо в интервью телеканалу.

Губернатор также сообщил, что в Херсонской области на стадии оформления российской пенсии находятся 17 000 человек — те, кто утерял документы или физически не смог дойти до Пенсионного фонда. По его словам, теперь Пенсионный фонд упростил процедуру, поэтому в течение года все пенсионеры смогут оформить пенсию.

Пенсии жителей новых регионов пересчитают по российским законам
Общество
Фото:Роман Пименов / ТАСС

Территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей вошли в состав России 30 сентября 2022 года. Сейчас идет переходный период интеграции новых регионов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России. Он продлится до 1 января 2026 года.

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Теги
Владимир Сальдо Херсонская область Военная операция на Украине пенсии
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