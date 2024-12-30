Системы ПВО уничтожили четыре украинские ракеты над Курской областью

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Системы ПВО сбили четыре ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Курской областью, сообщило правительство региона в своем телеграм-канале.

«Четыре украинские ракеты уничтожены вечером в небе Курской области» — говорится в публикации.

Ранее 30 декабря ВСУ нанесли удар по городу Льгову в Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Он не уточнил, каким оружием была совершена атака. Информации о пострадавших и значительных разрушениях не поступало, добавил врио области.

Приграничные российские регионы регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны ВСУ. Пресс-служба правительства региона утром 30 декабря также сообщила об уничтожении над областью украинской ракеты.