Системы ПВО уничтожили четыре украинские ракеты над Курской областью
Системы ПВО сбили четыре ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Курской областью, сообщило правительство региона в своем телеграм-канале.
«Четыре украинские ракеты уничтожены вечером в небе Курской области» — говорится в публикации.
Ранее 30 декабря ВСУ нанесли удар по городу Льгову в Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Он не уточнил, каким оружием была совершена атака. Информации о пострадавших и значительных разрушениях не поступало, добавил врио области.
Приграничные российские регионы регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны ВСУ. Пресс-служба правительства региона утром 30 декабря также сообщила об уничтожении над областью украинской ракеты.
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