Средства ПВО уничтожили ракету ВСУ над Курской областью

Над территорией Курской областью рано утром, 30 декабря, была сбита ракета вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает пресс-служба правительства региона в телеграм-канале.

«Украинская ракета уничтожена в небе Курской области рано утром», — говорится в сообщении. Детали последствий не уточнялись.

Кроме этого, по данным Минобороны России, за прошедшую ночь над Белгородской областью средства противовоздушной обороны уничтожили один украинский беспилотник.

Приграничные российские регионы регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны ВСУ. Ранее, 27 декабря, в Курской области уничтожили три украинские ракеты.

Накануне в Белгородской области в районе села Безымено Грайворонского округа Белгородской области мирный житель был ранен при атаке беспилотника по движущемуся автомобилю.