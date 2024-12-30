Средства ПВО уничтожили ракету ВСУ над Курской областью
Над территорией Курской областью рано утром, 30 декабря, была сбита ракета вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает пресс-служба правительства региона в телеграм-канале.
«Украинская ракета уничтожена в небе Курской области рано утром», — говорится в сообщении. Детали последствий не уточнялись.
Кроме этого, по данным Минобороны России, за прошедшую ночь над Белгородской областью средства противовоздушной обороны уничтожили один украинский беспилотник.
Приграничные российские регионы регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны ВСУ. Ранее, 27 декабря, в Курской области уничтожили три украинские ракеты.
Накануне в Белгородской области в районе села Безымено Грайворонского округа Белгородской области мирный житель был ранен при атаке беспилотника по движущемуся автомобилю.
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