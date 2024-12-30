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Военная операция на Украине ,  
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Средства ПВО уничтожили ракету ВСУ над Курской областью

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Военная операция на Украине

Над территорией Курской областью рано утром, 30 декабря, была сбита ракета вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает пресс-служба правительства региона в телеграм-канале.

«Украинская ракета уничтожена в небе Курской области рано утром», — говорится в сообщении. Детали последствий не уточнялись.

Кроме этого, по данным Минобороны России, за прошедшую ночь над Белгородской областью средства противовоздушной обороны уничтожили один украинский беспилотник. 

Курские власти сообщили об уничтожении еще двух украинских ракет
Политика
Фото:Министерство обороны России / Global Look Press

Приграничные российские регионы регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны ВСУ. Ранее, 27 декабря, в Курской области уничтожили три украинские ракеты.

Накануне в Белгородской области в районе села Безымено Грайворонского округа Белгородской области мирный житель был ранен при атаке беспилотника по движущемуся автомобилю.

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Курская область ракета Минобороны беспилотники
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