Хинштейн сообщил об ударе ВСУ по Льгову
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по городу Льгову в Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в телеграм-канале.
«Информации о пострадавших и значительных разрушениях на данный момент не поступало», — отметил он.
Хинштейн не уточнил, чем был нанесен удар.
Правительство области сообщило, что в небе над регионом силы противовоздушной обороны уничтожили четыре украинские ракеты.
Приграничные российские регионы регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны ВСУ. Пресс-служба правительства региона утром 30 декабря также сообщала об уничтожении украинской ракеты над регионом.
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