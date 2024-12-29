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Нападение украинской армии на Курскую область было «мастерским прорывом» и одновременно «тактической ошибкой» ВСУ, говорится в материале швейцарского издания Le Temps.

«Курское наступление, если оно представляет собой мастерский прорыв, было и тактической ошибкой», — сказано в статье, которая посвящена «безнадежному» положению украинской армии в районе Покровска и Курахово.

«Они [украинское военное руководство] отозвали опытные войска, чтобы отправить их в Курскую область, и нам этих людей катастрофически не хватает», — заявил изданию подполковник украинского подразделения Opfor с позывным «Ментол», говоря о ситуации в Донбассе. По его словам, «командование набирает слабо мотивированных людей и отправляет их в самые суровые местности, хотя психологический фактор очень важен», из-за чего не стоит удивляться дезертирству.

Только за последнюю неделю российские военные заняли в районе Покровска и Курахово несколько населенных пунктов: село Новый Труд, расположенный менее чем в 5 км к югу от Покровска; хутора Гигант в 8 км южнее Курахово и др.

Покровск важен для украинской стороны из-за шахт по добыче угля, необходимых для производства стали и вооружений. Курахово является важным укрепрайоном ВСУ.

Президент России Владимир Путин не раз выражал уверенность, что российские войска выбьют ВСУ из Курской области. Глава государства также отмечал, что целью украинских военных в российском регионе была остановка российского наступления в Донбассе.