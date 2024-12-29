 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Le Temps назвала «тактической ошибкой» вторжение ВСУ в Курскую область

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press

Нападение украинской армии на Курскую область было «мастерским прорывом» и одновременно «тактической ошибкой» ВСУ, говорится в материале швейцарского издания Le Temps.

«Курское наступление, если оно представляет собой мастерский прорыв, было и тактической ошибкой», — сказано в статье, которая посвящена «безнадежному» положению украинской армии в районе Покровска и Курахово.

«Они [украинское военное руководство] отозвали опытные войска, чтобы отправить их в Курскую область, и нам этих людей катастрофически не хватает», — заявил изданию подполковник украинского подразделения Opfor с позывным «Ментол», говоря о ситуации в Донбассе. По его словам, «командование набирает слабо мотивированных людей и отправляет их в самые суровые местности, хотя психологический фактор очень важен», из-за чего не стоит удивляться дезертирству.

Украинские военные в Курской области заявили, что «Донбасс продали»
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

Только за последнюю неделю российские военные заняли в районе Покровска и Курахово несколько населенных пунктов: село Новый Труд, расположенный менее чем в 5 км к югу от Покровска; хутора Гигант в 8 км южнее Курахово и др.

Покровск важен для украинской стороны из-за шахт по добыче угля, необходимых для производства стали и вооружений. Курахово является важным укрепрайоном ВСУ.

Президент России Владимир Путин не раз выражал уверенность, что российские войска выбьют ВСУ из Курской области. Глава государства также отмечал, что целью украинских военных в российском регионе была остановка российского наступления в Донбассе.

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Киев допустил завершение конфликта без членства в НАТО

Алиев потребовал от России компенсаций из-за крушения самолета

Когда подешевеют машины и чего бояться в 2025 году

Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году

Что будет с биткоином в ближайшую неделю

Российский шахматист в 18 лет выиграл чемпионат мира

Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри

Главные события 2024 года по версии российских виноделов

Какие станции метро открылись в Москве в 2024 году. Фото

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Курская область Донбасс Украина
Материалы по теме
Минобороны доложило о взятии Новотроицкого под Покровском
Политика
Российские военные заняли Константинопольское под Курахово
Политика
Bloomberg узнал о прогнозе США, что ВСУ скоро выбьют из Курской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 28 декабря
EUR ЦБ: 105,95 (+2,65) Инвестиции, 27 дек, 19:15 Курс доллара на 28 декабря
USD ЦБ: 100,53 (+1,3) Инвестиции, 27 дек, 19:15
Le Temps назвала «тактической ошибкой» вторжение ВСУ в Курскую областьПолитика, 20:07
Как мы тестировали на «Авито» 5 разных ниш и что из этого вышлоLife, 20:04
Сцепка с цифрой: какие сервисы упрощают и ускоряют грузоперевозкиТренды, 19:53
Times рассказала подробности работы сирийского ШтазиПолитика, 19:53
В МВД зафиксировали случаи мошенничества с помощью вируса NGateФинансы, 19:45
«Манчестер Сити» победил «Лестер» в 500-м матче Гвардиолы во главе клубаСпорт, 19:40
Bloomberg сообщило о рисках для ГТС Украины после прекращения транзитаПолитика, 19:31
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
ЦСКА выиграл 11-й матч подряд в КХЛСпорт, 19:24
Bloomberg узнал, кто поможет Украине электричеством из-за угроз СловакииОбщество, 19:13
Шипачев побил рекорд по передачам в высшем дивизионе российского хоккеяСпорт, 19:10
Эффект лизинга: сократить расходы, наладить процессы и получить рекламуРБК и Альфа-Лизинг, 19:09
В сборной Франции пожаловались на облезшие медали Олимпиады-2024Спорт, 19:03
Как продвигать товары и услуги в мире победившего инфошумаТренды, 19:03
Премьер Грузии объяснил проблемы страны отказом открыть второй фронтПолитика, 19:00