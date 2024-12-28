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Военная операция на Украине ,  
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Украинские военные в Курской области заявили, что «Донбасс продали»

В ВСУ заявили, что Донбасс продали из-за ставки на Курскую область
Сюжет
Военная операция на Украине
Украинские военные и чиновники опасаются, что «ставка на Курск» ослабит позиции Киева вдоль всей линии фронта. Собеседники AP говорят, что у ВСУ мало возможностей контратаковать в Курской области, и отмечают потери в Донбассе
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Украинские военные в Курской области «обескровлены и деморализованы» из-за растущего риска поражения и потери захваченных территорий, сообщает AP со ссылкой на семерых солдат и командиров ВСУ. Пятеро украинских и западных чиновников, с которыми поговорило агентство, опасаются, что «ставка на Курск» ослабит позиции Украины вдоль всей 1000-километровой линии фронта

По словам собеседников, бои, продолжающиеся в регионе пять месяцев, настолько интенсивны, что невозможно вывезти тела некоторых погибших украинских солдат; источники говорят о задержках со связью, неудачно выбранной тактике и о том, что у ВСУ мало возможностей контратаковать.

Некоторые военные, отмечая свои потери в Донбассе и продвижение там России, задаются вопросом, «стоило ли того» вторжение в Курскую область.«Все, о чем они сейчас могут думать, — это то, что Донбасс просто продали. По какой цене?» — сказал командир одного из взводов.

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Фото:Сергей Бобылев / РИА Новости

Другой командир сказал AP, что некоторые приказы военного руководства невозможно исполнить из-за задержек со связью. «Они не понимают, где мы, где враг, что находится под нашим контролем, а что нет. Они не понимают оперативной обстановки, поэтому мы действуем по своему усмотрению», — говорит он.

В тот же время украинские военные в разговоре с агентством указали, что продолжат сражаться, потому что «другого варианта нет»: «Если мы просто отступим к нашим границам, они [российские войска] не остановятся, они продолжат наступать».

Главком ВСУ Александр Сырский говорил, что воюющие в Курской области подразделения оттягивают на себя силы, которые в иной ситуации действовали бы в Донбассе. Тем не менее, как заявлял российский президент Владимир Путин, российские войска берут под контроль территории в Донбассе «не по 200–300 м, а квадратными километрами». На прямой линии 19 декабря он заверил, что украинские войска из Курской области «точно выбьют», а населенные пункты будут восстановлены. По словам врио губернатора Александра Хинштейна, часть из них в зоне боев «либо полностью, либо частично снесены с лица земли».

Reuters в ноябре писал, что ВСУ потеряли более 40% захваченных территорий в Курской области. Американские чиновники в разговоре с Bloomberg предположили, что в течение нескольких месяцев украинские военные потеряют остальную часть, что может лишить Киев «рычагов воздействия» на переговорах о прекращении огня с Москвой.

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Теги
Курская область Украина ВСУ Донбасс Военная операция на Украине
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