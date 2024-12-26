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Военная операция на Украине ,  
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Российские военные заняли село Гигант в ДНР

Сюжет
Военная операция на Украине
Населенный пункт расположен на реке Сухие Ялы южнее Курахово — крупного укрепрайона ВСУ, который фактически оказался в окружении. Взятие этого города откроет российским войскам еще одну дорогу на Покровск
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские военные заняли населенный пункт Гигант в ДНР, сообщило Минобороны.

«В результате активных действий подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Гигант Донецкой народной республики», — говорится в сводке министерства.

Населенный пункт (хутор) расположен на реке Сухие Ялы вблизи села Константинопольское, о взятии которого Минобороны отчиталось 21 декабря. Оба села находятся примерно в 8 км южнее Курахово — крупного укрепрайона ВСУ на берегу Кураховского водохранилища.

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Фото:Google Maps

Также российское военное ведомство отчиталось о нанесении ударов по формированиям механизированной и аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Северск, Курахово, Часов Яр и Дружковка (ДНР). Группировка «Восток» в настоящее время продвигается вглубь украинской обороны, группировки «Запад» и «Центр» улучшили позиции, добавили в министерстве.

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Фото:John Moore / Getty Images

Российское военное ведомство за последние месяцы сообщило о взятии десятков населенных пунктов в ДНР, Харьковской и Запорожской областях, в том числе в непосредственной близости от Курахово и Покровска. Президент Украины Владимир Зеленский называл кураховское и покровское направления самыми тяжелыми для украинской армии.

Пресс-служба группировки войск ВСУ «Хортица» 20 декабря сообщила о приказе главкома Александра Сырского вывести украинские войска с позиций в районе населенных пунктов Трудовое и Успеновка южнее Курахово (Минобороны России отчиталось о взятии этих сел 18 и 20 декабря соответственно). О том, что несколько сотен военных ВСУ оказались в окружении в так называемом успеновском мешке, на протяжении последних недель сообщали как российские, так и украинские военные паблики.

Сам город Курахово, который прикрывает несколько дорог на Покровск, расположенный примерно в 30 км севернее, фактически оказался в полуокружении. Так, российское военное ведомство ранее отчиталось о взятии сел Островское и Максимильяновка к востоку от города, сел Ильинка и Новая Ильинка — к северу, а также села Старые Терны, расположенного к северо-западу.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
ВСУ Курахово наступление Минобороны
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