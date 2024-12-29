Протестующие показали красные карточки после инаугурации Кавелашвили

Фото: Александр Патрин / ТАСС Фото: Александр Патрин / ТАСС Фото: MicWawrykiewicz / X Фото: Александр Патрин / ТАСС Фото: Александр Патрин / ТАСС Фото: Михаил Егиков / ТАСС Фото: Александр Патрин / ТАСС Фото: MicWawrykiewicz / X Фото: Александр Патрин / ТАСС

В Тбилиси на акции протеста из-за инаугурации Михаила Кавелашвили участники стали показывать красные карточки в знак несогласия с его назначением на должность президента, передает News Georgia.

Сначала митингующие собрались у резиденции президента, после направились к парламенту. News Georgia со ссылкой на МВД Грузии сообщает, что на проспекте Руставели начались задержания, полиция арестовала по административным статьям минимум шесть человек.

Кавелашвили в молодости был футболистом, играл в «Манчестер Сити», сыграл 46 матчей за сборную Грузии.

Выборы президента Грузии состоялись 14 декабря. По кандидатуре впервые проголосовала только коллегия из 300 выборщиков, большинство из которых — представители правящей партии «Грузинская мечта».

Кавелашвили был единственным кандидатом, экс-президент Саломе Зурабишвили называла выборы нелегитимными и отказывалась оставлять пост. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе в ответ на отказ передать полномочия Кавелашвили пригрозил Зурабишвили тюрьмой. В день вступления Кавелашвили в должность она покинула резиденцию и отметила, что «унесет с собой легитимность».

В октябре в стране прошли парламентские выборы, на которых победила правящая партия «Грузинская мечта». Зурабишвили и оппозиция не согласны с результатами голосования, в стране продолжаются протесты, которые сопровождаются столкновениями с полицией. Поводом стало решение властей отложить открытие переговоров о получении членства в Евросоюзе до 2028 года.