Протестующие показали красные карточки после инаугурации Кавелашвили
В Тбилиси на акции протеста из-за инаугурации Михаила Кавелашвили участники стали показывать красные карточки в знак несогласия с его назначением на должность президента, передает News Georgia.
Сначала митингующие собрались у резиденции президента, после направились к парламенту. News Georgia со ссылкой на МВД Грузии сообщает, что на проспекте Руставели начались задержания, полиция арестовала по административным статьям минимум шесть человек.
Кавелашвили в молодости был футболистом, играл в «Манчестер Сити», сыграл 46 матчей за сборную Грузии.
Выборы президента Грузии состоялись 14 декабря. По кандидатуре впервые проголосовала только коллегия из 300 выборщиков, большинство из которых — представители правящей партии «Грузинская мечта».
Кавелашвили был единственным кандидатом, экс-президент Саломе Зурабишвили называла выборы нелегитимными и отказывалась оставлять пост. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе в ответ на отказ передать полномочия Кавелашвили пригрозил Зурабишвили тюрьмой. В день вступления Кавелашвили в должность она покинула резиденцию и отметила, что «унесет с собой легитимность».
В октябре в стране прошли парламентские выборы, на которых победила правящая партия «Грузинская мечта». Зурабишвили и оппозиция не согласны с результатами голосования, в стране продолжаются протесты, которые сопровождаются столкновениями с полицией. Поводом стало решение властей отложить открытие переговоров о получении членства в Евросоюзе до 2028 года.
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