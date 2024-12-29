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Протесты в Грузии ,  
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Протестующие показали красные карточки после инаугурации Кавелашвили

Сюжет
Протесты в Грузии

Фото: Александр Патрин / ТАСС
Фото: Александр Патрин / ТАСС
Фото: MicWawrykiewicz / X
Фото: Александр Патрин / ТАСС
Фото: Александр Патрин / ТАСС
Фото: Михаил Егиков / ТАСС
Фото: Александр Патрин / ТАСС
Фото: MicWawrykiewicz / X
Фото: Александр Патрин / ТАСС
Фото: Александр Патрин / ТАСС
Фото: Александр Патрин / ТАСС
Фото: MicWawrykiewicz / X
Фото: Александр Патрин / ТАСС
Фото: Александр Патрин / ТАСС
Фото: Михаил Егиков / ТАСС
Фото: Александр Патрин / ТАСС
Фото: MicWawrykiewicz / X
Фото: Александр Патрин / ТАСС
Фото: Александр Патрин / ТАСС
Фото: Александр Патрин / ТАСС
Фото: MicWawrykiewicz / X
Фото: Александр Патрин / ТАСС
Фото: Александр Патрин / ТАСС
Фото: Михаил Егиков / ТАСС
Фото: Александр Патрин / ТАСС
Фото: MicWawrykiewicz / X
Фото: Александр Патрин / ТАСС

В Тбилиси на акции протеста из-за инаугурации Михаила Кавелашвили участники стали показывать красные карточки в знак несогласия с его назначением на должность президента, передает News Georgia.

Сначала митингующие собрались у резиденции президента, после направились к парламенту. News Georgia со ссылкой на МВД Грузии сообщает, что на проспекте Руставели начались задержания, полиция арестовала по административным статьям минимум шесть человек.

Кавелашвили в молодости был футболистом, играл в «Манчестер Сити», сыграл 46 матчей за сборную Грузии.

Выборы президента Грузии состоялись 14 декабря. По кандидатуре впервые проголосовала только коллегия из 300 выборщиков, большинство из которых — представители правящей партии «Грузинская мечта».

Кавелашвили был единственным кандидатом, экс-президент Саломе Зурабишвили называла выборы нелегитимными и отказывалась оставлять пост. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе в ответ на отказ передать полномочия Кавелашвили пригрозил Зурабишвили тюрьмой. В день вступления Кавелашвили в должность она покинула резиденцию и отметила, что «унесет с собой легитимность».

Зурабишвили присоединилась к акции оппозиции в Тбилиси
Политика
Саломе Зурабишвили (в центре)

В октябре в стране прошли парламентские выборы, на которых победила правящая партия «Грузинская мечта». Зурабишвили и оппозиция не согласны с результатами голосования, в стране продолжаются протесты, которые сопровождаются столкновениями с полицией. Поводом стало решение властей отложить открытие переговоров о получении членства в Евросоюзе до 2028 года.

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Грузия Тбилиси протесты Михаил Кавелашвили Футбол
Саломе Зурабишвили фото

Саломе Зурабишвили

политик, экс-президент Грузии
18 марта 1952 года
Михаил Кавелашвили фото

Михаил Кавелашвили

политик, президент Грузии, футболист
22 июля 1971 года
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