Премьер Грузии заявил об отсутствии шансов у оппозиции на эскалацию

У оппозиции нет поддержки народа, и ей придется признать итоги парламентских выборов в Грузии, которые прошли в конце октября. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе в интервью Imedi.

«У оппозиции нет поддержки народа, видно, что в эти дни на проспекте Руставели собирается в среднем до тысячи человек, следовательно, у них нет ресурсов, чтобы чего-либо добиться и в конце концов им придется признать [парламентские] выборы», — сказал он.

Кобахидзе добавил, что политические партии «Единство — Национальное движение», «Лело для Грузии» и «Гахария за Грузию» не отказались от государственного финансирования, на которое они имеют право по итогам парламентских выборов. «Таким образом (партии. — РБК) признали результаты выборов», — отметил премьер.

Парламентские выборы в Грузии состоялись 26 октября. Партия «Грузинская мечта» получила в парламенте 89 мандатов из 150. Места в парламенте также поделили между собой: «Коалиция за перемены» — 19 мандатов (11,03% голосов);

«Единство — Национальное движение» — 16 мандатов (10,17% голосов);

«Сильная Грузия» — 14 мандатов (8,81% голосов);

«Гахария за Грузию» — 12 мандатов (7,78% голосов). Оппозиция не признала итоги голосования, так как посчитала, что они были сфальсифицированы.

После парламентских выборов в стране начались протесты, которые обострились после заявления Кобахидзе о решении грузинских властей заморозить процесс вступления в ЕС до 2028 года.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих. Она называла парламент «нелегитимным» и отказалась уходить с поста до тех пор, «пока не будет законно избранного парламента».

Зурабишвили также заявила, что выборы президента Грузии были «пародией» и отказалась покидать резиденцию главы государства после 29 декабря, когда должна состояться инаугурация нового президента, бывшего футболиста Михаила Кавелашвили (был единственным кандидатом, выдвинутым «Грузинской мечтой»). В этом году в Грузии президента впервые выбирала избирательная комиссия из 150 членов парламента и 150 делегатов от регионов.