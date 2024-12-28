Зурабишвили присоединилась к акции оппозиции в Тбилиси

Саломе Зурабишвили (в центре) (Фото: Инна Кукуджанова / ТАСС)

Президент Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к акции оппозиции под названием «Цепь единства» в Тбилиси, сообщает портал News Georgia.

Она пришла на Саарбрюкенский мост вместе с сотрудниками своей администрации из резиденции на Атонели. Акция проходит в ряде городов Грузии, люди выстраиваются в живую цепь на центральных улицах.

Они выступают против инаугурации нового президента Грузии Михаила Кавелашвили, которая состоится в воскресенье, 29 декабря. Протестующие требуют освобождения задержанных участников митингов и проведения новых парламентских выборов.

В октябре в стране прошли парламентские выборы, на которых победила правящая партия «Грузинская мечта». Зурабишвили и оппозиция не согласны с результатами голосования, в стране продолжаются протесты, которые сопровождаются столкновениями с полицией. Поводом стало решение властей отложить открытие переговоров о получении членства в Евросоюзе до 2028 года.

Новым президентом Грузии на выборах 14 декабря стал единственный участвовавший в них кандидат Михаил Кавелашвили, он представляет партию «Грузинская мечта». Зурабишвили заявляла, что она считает себя единственным легитимным представителем власти в стране и до назначения новых парламентских выборов будет находиться в резиденции.