Медведев предложил Трампу и Маску «купить» земли Гренландии и Канады

Медведев: Трамп и Маск могут просто купить земли Гренландии и Канады

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Избранному президенту США Дональду Трампу и предпринимателю Илону Маску следует «приобрести» земли Канады, Гренландии и Панамского канала, написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в соцсети Х (Twitter).

«Неясно, зачем США как стране аннексировать Канаду, Гренландию или даже Британию и возвращать себе Панамский канал. Есть более цивилизованный способ: Дональд Трамп и Илон Маск могут просто купить землю, сделав ее своей частной собственностью», — написал он.

Так он прокомментировал ряд заявлений Трампа об этих регионах. В частности, в середине декабря республиканец в соцсети Truth Social в шутку назвал канадского премьер-министра Джастина Трюдо губернатором «великого штата Канада» после переговоров о торговле и тарифах.

22 декабря республиканец также в Truth Social пригрозил вернуть контроль Вашингтона над Панамским каналом из-за высоких сборов за проход американских судов.Тарифы политик почитал несправедливыми и предположил, что США могут вернуть себе канал, переданный в полное распоряжение правительству Панамы еще в 1999 году. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил, что каждый метр Панамского канала принадлежит этой стране.

Позднее газета New York Post со ссылкой на источники писала, что Трамп «настроен на 100 процентов» на то, чтобы овладеть Гренландией, которая является автономной провинцией Дании. Желание присоединить остров политик выражал еще во время своего первого срока. Власти Гренландии заявили, что она не продается.