Бастрыкин и генпрокурор Азербайджана обсудили катастрофу лайнера AZAL

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Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин обсудил с генпрокурором Азербайджана Камраном Алиевым ход расследования крушения самолета Azerbaijan Airlines в Актау. Об этом сообщила пресс-служба СК в своем телеграм-канале.

«Речь шла о налаженном всестороннем взаимодействии российских следователей и криминалистов с коллегами из следственно-оперативных групп Азербайджанской Республики и Республики Казахстан», — говорится в сообщении.

Во время телефонного разговора Бастрыкин заверил Алиева, что Россия привлекла самых опытных следователей из сферы авиапроисшествий с передовой криминалистической техникой. Глава СК заявил, что российской стороной проводится комплекс следственных действий для «установления всех причин и обстоятельств» крушения лайнера.

Самолет Embraer 190 утром 25 декабря вылетел из Баку в Грозный, но не смог приземлиться в чеченской столице: в аэропорту сообщили, что не приняли рейс из-за тумана и перенаправили в Махачкалу. В Росавиации заявляли, что после столкновения со стаей птиц «из-за возникшей нештатной ситуации на борту» командир самолета принял решение уйти на запасной аэродром в Актау. Из 67 человек на борту погибли 38, в том числе семеро россиян.

Авиакомпания и Минтранс Азербайджана заявили, что борт подвергся внешнему воздействию. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным сказал, что пассажирский самолет подвергся в воздушном пространстве России «внешнему физико-техническому вмешательству и полностью потерял управление», был отправлен в Актау и благодаря мастерству пилотов совершил аварийную посадку. Российский президент в этом разговоре извинился за инцидент с самолетом.