В Азербайджан доставили тела 24 погибших при крушении самолета AZAL
В Баку спецрейсом доставили тела 24 погибших при крушении самолета близ Актау, сообщает азербайджанское информагентство Report.
Сейчас в Баку доставлены тела трех членов экипажа и 21 пассажира. Директор Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии азербайджанского Минздрава Адалят Гасанов заявил, что будет проведена экспертиза тел. Только после этого останки жертв авиакатастрофы будут доставлены по соответствующим адресам для захоронения.
Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) вылетел из Баку в Грозный утром 25 декабря, но не смог приземлиться в пункте назначения. В Росавиации рассказывали, что он дважды пытался приземлиться в условиях тумана и плана «Ковер», а затем командир воздушного судна увел борт для приземления в Актау, где и произошла авиакатастрофа.
Из 67 человек на борту погибли 38, в том числе семеро россиян. Минздрав Азербайджана опубликовал список 25 членов экипажа и пассажиров, погибших при крушении самолета.
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