Алиев пообещал прозрачное расследование катастрофы лайнера AZAL

Азербайджанский лайнер подвергся над Россией «внешнему вмешательству», об этом свидетельствуют отверстия в фюзеляже, слова пассажиров и их раны, заявил Ильхам Алиев. Путин принес ему извинения

Транспортировка в Баку, Азербайджан, для медицинской помощи пассажира, пострадавшего в авиакатастрофе близ казахстанского города Актау, 26 декабря 2024 года (Фото: Азиз Каримов / Reuters)

Расследование, начатое в связи с катастрофой самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) под Актау, будет проводиться прозрачно, общественность будут информировать о его ходе. Это пообещали президент Азербайджана Ильхам Алиев и России Владимир Путин, говорится в коммюнике по итогам разговора глав государств, которое опубликовала пресс-служба азербайджанского лидера.

Пассажирский самолет подвергся в воздушном пространстве России «внешнему физико-техническому вмешательству и полностью потерял управление», был отправлен в Актау и благодаря мастерству пилотов совершил аварийную посадку, заявил Алиев.

«Глава государства подчеркнул, что наличие многочисленных отверстий в фюзеляже самолета, ранения пассажиров и членов экипажа инородными частицами, которые проникли внутрь и пробили палубу самолета, пока он еще находился в воздухе, в частности, показания выживших бортпроводников и пассажиров подтвердили факт внешнего физико-технического вмешательства», — сказано в сообщении.

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«В ходе беседы главы государств обсудили серьезное и всестороннее расследование всех деталей этой трагедии, а также привлечение виновных к ответственности», — говорится в сообщении Баку.

Путин, как отметили в пресс-службе, «выразил искренние соболезнования семьям и родственникам погибших в результате аварии и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим».

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