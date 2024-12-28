Алиев пообещал прозрачное расследование катастрофы лайнера AZAL
Расследование, начатое в связи с катастрофой самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) под Актау, будет проводиться прозрачно, общественность будут информировать о его ходе. Это пообещали президент Азербайджана Ильхам Алиев и России Владимир Путин, говорится в коммюнике по итогам разговора глав государств, которое опубликовала пресс-служба азербайджанского лидера.
Пассажирский самолет подвергся в воздушном пространстве России «внешнему физико-техническому вмешательству и полностью потерял управление», был отправлен в Актау и благодаря мастерству пилотов совершил аварийную посадку, заявил Алиев.
«Глава государства подчеркнул, что наличие многочисленных отверстий в фюзеляже самолета, ранения пассажиров и членов экипажа инородными частицами, которые проникли внутрь и пробили палубу самолета, пока он еще находился в воздухе, в частности, показания выживших бортпроводников и пассажиров подтвердили факт внешнего физико-технического вмешательства», — сказано в сообщении.
«В ходе беседы главы государств обсудили серьезное и всестороннее расследование всех деталей этой трагедии, а также привлечение виновных к ответственности», — говорится в сообщении Баку.
Путин, как отметили в пресс-службе, «выразил искренние соболезнования семьям и родственникам погибших в результате аварии и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим».
Материал дополняется.
Путин ответил на вопрос закончится ли СВО в 2025 году. Видео
Певца Шарлота приговорили к 5,5 годам колонии-поселения
ЦБ поменяет механизм установления официальных курсов валют к рублю
Когда подешевеют машины и чего бояться в 2025 году
Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году
Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. Инфографика
Умер генереальный директор Suzuki Motor Corporation
Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри
Главные события 2024 года по версии российских виноделов
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов