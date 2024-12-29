Нетаньяху удалят простату из-за инфекции
Израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху удалят простату из-за инфекции, сообщает Ynet со ссылкой на его канцелярию.
25 декабря у 75-летнего Нетаньяху во время обследования в больнице «Хадасса» диагностировали инфекцию мочевыводящих путей, которая возникла в результате доброкачественной гиперплазии предстательной железы.
С тех пор политик лечился антибиотиками. В воскресенье, 29 декабря, ему предстоит хирургическое вмешательство.
В канцелярии уточнили, что перед операцией премьер проведет заседание кабинета министров. Потом обязанности Нетаньяху будет временно исполнять министр обороны Израиля Исраэль Кац или министр юстиции Ярив Левин.
Левин временно исполнял обязанности премьера весной 2024 года, когда у Нетаньяху обнаружили грыжу и провели операцию по ее удалению.
До этого в июле 2023 года Левин также заменял Нетаньяху на посту премьера. Тогда его госпитализировали из-за обезвоживания и провели операцию по установке кардиостимулятора.
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